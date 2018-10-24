Yemek yaparken bunları aklınızda bulundurun

Kızartmadan önce patlıcanların daha az yağ çekmesini sağlamak için yarım saat önce doğramalı ve tuzlu suda bekletmelisiniz.

Kek yaparken yumurtalarınızın oda sıcaklığında olması kekinizin daha çok kabarmasını sağlayacaktır.

Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırınca birkaç parça soyulmuş çiğ patates koyun, fazla tuzu alacaktır. Bir süre pişirdikten sonra patatesleri alın, bu sayede fazla tuzun bir kısmını alabilirsiniz.

Soğan soyarken gözlerinizin yaşarmaması için soğanı içi su dolu bir tasın içinde soyun. Yemeklik soğanı rondoda doğrayın.

Soğan kavururken pembeleşmesi için bir miktar tuz ilave edebilirsiniz.

Domatesin kabuğunu kolay soymak için, kaynar suya batırıp çıkartın, ince bir çizik attıktan sonra bıçağın tersini domatesin yüzünde gezdirin. Çatala batırıp ocak alevine tutmak da aynı işi görür.

Pilavınızı tekrar ısıtırken, pilav tencerenizi su dolu daha geniş bir tencerenin içine oturtarak kaynatırsanız pilavınız ilk hazırladığınızdaki gibi tazeliğini koruyacaktır.

Reçel yaparken sert meyveleri önceden yumuşayana kadar kaynatmazsanız, reçeliniz kıvam aldığında meyveler sert kalır.

Turşunuza lezzet katmak için kurarken 2-3 kereviz sapı ve biraz şeker ekleyebilirsiniz.

Çatlamış yumurtayı dağıtmadan haşlamak için haşlama suyuna 1 yemek kaşığı sirke eklemeniz yeterlidir.

Kızartma yaparken tavadaki yağın sıçramaması için içine bir miktar tuz atabilirsiniz.

Yemenizi tavsiye etmeyiz ama, sosisleri çatlamadan kızartmak için kızartmadan önce bıçakla 1-2 çizik atın ya da bir kaç yerinden çatal ile delikler açabilirsiniz.

Mısır haşlarken tuz atarsanız mısır sertleşir, onun için mısırı haşladıktan sonra tuzlayın.

Haşlanmış mısırın daha lezzetli olması için haşlama suyuna bir miktar toz şeker atın.