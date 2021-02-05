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Aktüel Yeğenini öldürüp çaylığa gömen amca teslim oldu
Aktüel

Yeğenini öldürüp çaylığa gömen amca teslim oldu

Rize'de yeğenini silahla öldürdükten sonra gömen kişi jandarmaya teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 17:38:00 -
Yeğenini öldürüp çaylığa gömen amca teslim oldu

Rize'de yeğenini silahla öldürdükten sonra gömen kişi jandarmaya teslim oldu.

Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde ikamet eden H.A. (51), jandarmaya giderek kendisi ile aynı adı taşıyan yeğeni H.A'yı (36) dün silahla ateş ederek öldürdüğünü ardından da köydeki çaylık araziye gömdüğünü bildirdi.

Rize Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri, H.A'nın gösterdiği yeri kazarak cesede ulaştı.

H.A'nın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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