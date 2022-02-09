Yediiklim Dergisi şubat sayısı yine dopdolu

LEVENT SONAT

Derginin takdim yazısında ise şunlar yazıyor: Çağımız bir melankoli çağıdır. Melankolinin belirtileri; hayatla olan ilişkilerini kesmek, durgunluk, kendi içine kapanmak ve en önemlisi de gelecekten beklentisini yitirmektir. Sık sık bu çağın bir hız çağı olduğunu söyler filozoflar, psikologlar. Oysa dışarıdaki hız artarken içerideki hız, psikolojik hareket azaldı ve canlılığını yitirecek seviyeye geldi. Hıza sadece fiziksel bir mesele olarak bakmak bizim yanılgılarımızdan biri değil midir? Godot’yu bekleyenler neden bekler? Zaman öldürmek için. Kendilerine bir armağan olarak verilen hayatı bir “Paris Sıkıntısı” olarak yaşarlar. Bir Sisifos hastalığına tutulmuşlardır. “Yeryüzündedirler ve bunun bir çaresi yoktur” Var oluşu monoton ve bıkkın bir döngüden ibaret olan, zamanı sadece tüketmek için yaşayan bir zihniyet, insana ve insanlığa ne katabilir. Hızır’ı bekleyenler ise kuvvetli bir inancın tezahürü olarak beklerler. Batılı, “Tanrım beni neden terk ettin” diye sorar. Kur’an’da cevap hazırdır: “Rabbin sana darılmadı ve seni terk etmedi de.” Toplum olarak bizi Rabbin terk ettiği sanısına/sanrısına kapıldık. O bizi terk etmedi, biz O’ndan uzaklaştık. Bir kurmaca olan Godot, hiç bir zaman gelmedi ve gelmeyecek. Hızır ise diridir. Farkında olsak da, olmasak da en az bir kez hayatımıza dokunmuştur ve dokunmaya devam edecektir.

O zaman soralım Godot’yu mu bekleyeceğiz, Hızır’ı mı?

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