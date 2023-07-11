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Aktüel Yedi Başak kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırdı
Aktüel

Yedi Başak kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-11 19:50:00 -
Yedi Başak kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırdı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2023 Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin bağışladığı kurban bağışlarını, özellikle ülkemizde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

“Kurbanım Kardeşliğe” sloganı ile yola çıkan Yedi Başak, Kurban Bayramı’nda yürüttüğü iyilik çalışmaları ile yüz binlerce insanın bayramına iyilik ve mutluluk kattı. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yurt içi ve yurt dışında yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ile yardımsever insanlar arasında köprü olmaya devam ediyor.

Kurban ile 300 Bin Kişiye Dokunduk

2023 yılı Kurban Bayramı’nda vekalet yoluyla bağışlanan kurbanlar Türkiye’de deprem bölgesi ve üç kıtada 10 ülkede dağıtıldı. Başta Türkiye olmak üzere Yemen, Somali, Çad, Nijer, Uganda, Tanzanya, Bangladeş, Afganistan, Suriye ve Filistin Gazze’de emanetler sahiplerine ulaştırıldı. Dernek Kurban 2023 kapsamında yayınladığı raporda 9.097 hisse bağışı aldığını, kurban etlerinin 137 lokasyonda dağıtıldığı ve 300.000 ihtiyaç sahibine ulaştığını bildirdi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, bu yıl depremden dolayı daha çok üzerinde durdukları Türkiye kurban organizasyonunu takip etti. Bulut Kurban çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada; “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi olumsuz etkileyen afet nedeniyle bu yılki vekaletle kurban kesim organizasyonumuzu deprem bölgesine yoğunlaştırdık. Yedi Başak olarak, hayırseverlerin yurt içinde vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanların etlerinin büyük bir kısmını deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kurban Allah’a kulluğun ve paylaşmanın bir başka adıdır.  Kurban gönüllerimizi birbirine yaklaştırır, bizi bir eder. Kurban vesilesi ile gönül coğrafyamızın farklı noktalarına giden ekiplerimiz, ülkemizin selamını ve iyiliklerini mazlum kardeşlerimize ulaştırdılar. Oralardan selam ve duaları yüklenip hep birlikte ülkemize getirdik. Kurban eti ile 300.000’den fazla kişiye dokunduk. İyiliğe adanmış güzel kalpli insanların destekleri ve bağışları ile bu yıl da yüz binlerce mazlumun ve yetim çocuğun yüzlerini birlikte güldürdük.

"Kurbanım Kardeşliğe!" sloganı ile yola çıkılan 2023 yılı kurban çalışmasında Yedi Başak kurban faaliyetlerinin yanı sıra, bulunduğu bölgelerde aynı zamanda gıda paketi dağıtımı, nakdi yardım, su kuyusu, yetim çalışması ve Kuranı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi. Yedi Başak, Kurban Bayramı’nda yürüttüğü iyilik çalışmaları ile yüz binlerce insanı mutlu etti.
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