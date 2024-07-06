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Sağlık Yazın, kalp krizi riskine karşı çok sıvı tüketin
Sağlık

Yazın, kalp krizi riskine karşı çok sıvı tüketin

Yeniakit Publisher
2024-07-06 14:32:00 -
Yazın, kalp krizi riskine karşı çok sıvı tüketin

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yazın akciğere pıhtı atması ve kalp krizi riskinin arttığını belirterek, özellikle bacak varisleri olanların dikkatli olması ve çok sıvı tüketmesi gerektiğini söyledi.

Yazın sıcaklığın bacak toplardamarlarının çaplarında genişlemeye neden olduğunu belirten Gölbaşı, “Buna bağlı kapakçıklar kaçırmaya başlar. Dolayısıyla şikayetlerde son derece artış görülür. Bunun ciddi anlamda tehlike arz eden boyutu da vardır. Büyük varisli hastalarda bacak toplardamarda kan göllenmeye başlar. Eğer bu kişiler yeterince sıvı tüketmiyorsa gün içerisinde o bölgelerde pıhtı oluşmasına neden olurlar. Pıhtılar da akciğere atar, hayati tehlike arz eder. Yazın kalp krizinden öldü sanılan kişilerin pek çoğu akciğer embolisinden kaybedilmektedir. Bunların da sebebi sıvı kaybıdır. Ciddi sigara tüketimi olan gençlerde de sıcak havada kalp krizi riski son derece artıyor. Onun için mümkün olduğunca yazın sigara tüketimini azaltıp, su tüketimini artırmaları gerekiyor” diyerek sağlık uyarısında bulundu.

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