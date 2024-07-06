Yazın, kalp krizi riskine karşı çok sıvı tüketin

Yazın sıcaklığın bacak toplardamarlarının çaplarında genişlemeye neden olduğunu belirten Gölbaşı, “Buna bağlı kapakçıklar kaçırmaya başlar. Dolayısıyla şikayetlerde son derece artış görülür. Bunun ciddi anlamda tehlike arz eden boyutu da vardır. Büyük varisli hastalarda bacak toplardamarda kan göllenmeye başlar. Eğer bu kişiler yeterince sıvı tüketmiyorsa gün içerisinde o bölgelerde pıhtı oluşmasına neden olurlar. Pıhtılar da akciğere atar, hayati tehlike arz eder. Yazın kalp krizinden öldü sanılan kişilerin pek çoğu akciğer embolisinden kaybedilmektedir. Bunların da sebebi sıvı kaybıdır. Ciddi sigara tüketimi olan gençlerde de sıcak havada kalp krizi riski son derece artıyor. Onun için mümkün olduğunca yazın sigara tüketimini azaltıp, su tüketimini artırmaları gerekiyor” diyerek sağlık uyarısında bulundu.