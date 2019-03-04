Yazarlarevi yarın açılıyor

Çukurova Sanat Girişimi’nin önerisi üzerine Seyhan Belediyesi tarafından Sarıyakup Mahallesi’nde restore edilen Ekmekçi Halil Bey konağı, ‘Yazarlarevi’ olarak yarın açılacak.

Yazarlarevi Derneği Başkanı Çetin Yiğenoğlu, 1900’lü yılların başlarında Osmanlı sivil mimari örnekleri ile yapılan tarihi binanın yazarlarevi olarak açılmasından kıvanç duyduklarını belirterek, Çukurova’yı kucaklayan kültür yuvasının açılışına tüm sanatseverleri davet etti.

Sarıyakup Mahallesi’ndeki tarihi binanın yazarlarevi olarak sadece Adana’ya değil Mersin’den Antakya’ya kadar bütün Çukurova’ya hizmet edeceğini söyleyen Yiğenoğlu, bu anlamda desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Yiğenoğlu, “Yazarlarevi Çukurova’yı kucaklamayı amaçlayan bütünüyle Türkiye ve dünya sanatçılarını konuk etmeyi ve dolayısıyla Adana’nın Çukurova’nın bir kültür sanat merkezi olmasında duyulan eksikliği doldurmayı amaçlayan bir yapı olarak çalışacak. Sadece Adana’ya değil Mersin’den Hatay’a kadar Çukurova’ya kültür sanat hizmeti sunacak. Bu anlamda sanata ve sanatçıya destek veren Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı böyle önemli bir yapıyı Adana’ya kazandıracağı için kutluyoruz” dedi.

Açılışa çok sayıda edebiyatçı ve yazarın katılacağını vurgulayan Yiğenoğlu, “Yazarlarevi, uzun süredir düşlediğimiz ‘Çukurova Okulu’ adıyla çalışmalar yapmak, türlü kültür-sanat etkinlikleri, kurslar, çalıştaylar düzenlemek asal göreviyle yalnızca Adana’nın değil, Çukurova’nın kültür yuvası, dünyaya açılan penceresi olacaktır” diye konuştu.