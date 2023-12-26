Yazarımız Halil Kışlacık’ın dileği yerine gelmedi... Yaşar Okuyan iyileşemedi, bu yazıyı okuyamadı

Eski Bakan Yaşar Okuyan, dün gece sabaha karşı hayatını kaybetti. Yazarımız Halil Kışlacık, geçtiğimiz günlerde Yaşar Okuyan'la ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı.

Kışlacık'ın o yazısı...

“Gazeteci-yazarların ‘iki ihtiyarı’ olarak genellikle beraber olduğumuz Hasan Karakaya’nın da içi içine sığmıyordu. Cumhurbaşkanımızla beraber tavafta bulunmak, Hacerü’l Esved’e yüz sürebilmek ve Kabe’nin içinde ibadet edebilmek manasına geliyordu. Mekke-i Mükerreme’ye vasıl olup, misafirhaneye eşyalarımızı bırakıp aşağı indiğimizde, heyetin gittiğini fark ettiğimizde üzülmüştük. Hasan Karakaya ve bizim durumumuzda olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Şeref Malkoç ile birlikte hızlıca Harem’e geçtik. Ancak zemin kat girişlere kapatılmış olduğu için, ilave bölümde tavafımızı yapmak durumunda kaldık. Tavaf boyunca elindeki kitaptan dualar okudu Hasan Karakaya. Tavafı bitirip Say’e geçtiğimizde, her turdan sonra oturup dinlenmemiz gerekti.

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