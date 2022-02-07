Yazar Coşkun Bulut'tan çocuklara özel kitaplar

LEVENT SONAT

Cinius Yayınları’ndan çıkan kitaplardan Kitap Adası’nda çocuklarımızın kitapları sevmeleri ve hayatlarının bir parçası haline getirebilmeleri adına kitaplarla kurulu bir adaya yapılan yolculuğa tanık olacaksınız. Altı zeki çocuk, bilim insanlarının liderliğinde başarılı ve eğlenceli etkinliklere imza atıyor. Diğer kitap ise, Çocuk Oyunları Teknolojiye Karşı.. Çocuklarımız, geleneksel ve yeni ürettikleri oyunlarla hem gelişimlerine katkı sağlıyor hem de çok eğleniyorlar. İletişim: www.coskunbulut.com