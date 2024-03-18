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Kültür - Sanat Yazar Birgeoğlu'ndan Said Nursi hakkında yeni bir kitap
Kültür - Sanat

Yazar Birgeoğlu'ndan Said Nursi hakkında yeni bir kitap

Yeniakit Publisher
2024-03-18 16:23:00 -
Yazar Birgeoğlu'ndan Said Nursi hakkında yeni bir kitap

Bediüzzaman Said Nursi vefatının 64. yıldönümünde çeşitli programlarla anılıyor.

Araştırmacı yazar Osman Birgeoğlu, 23 Mart 1960 yılında Urfa'da vefat eden Said Nursi'nin doğum yılına dair yeni iddiaların yer aldığı "Zamanımızda bir Anadolu evliyası Bediüzzaman Said Nursi" adlı bir kitap yayınladı.

Kitabında, bilinenin aksine Said Nursi'nin doğum tarihinin 1873 olduğunu belirten Birgeoğlu, "2023 yılı 150. doğum yılı idi. Kitapta b konuda şahitler, deliller ve belgeleri kitaba ekledim. İnsan, hususan arayan insan, büyük bir evliyadan ders almayı çok arzu eder, çok ister. İşte Bediüzzaman’ın bir kitabını açıp okuduğunuzda büyük bir veliden ders alıyorsunuz. İşte zamanımızda böyle bir evliya yaşamış. Kitabın gayesi onu tanıtmaktır, hususan kitaplarından bahsetmektir." dedi.

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