Yazar Birgeoğlu'ndan Said Nursi hakkında yeni bir kitap

Araştırmacı yazar Osman Birgeoğlu, 23 Mart 1960 yılında Urfa'da vefat eden Said Nursi'nin doğum yılına dair yeni iddiaların yer aldığı "Zamanımızda bir Anadolu evliyası Bediüzzaman Said Nursi" adlı bir kitap yayınladı.

Kitabında, bilinenin aksine Said Nursi'nin doğum tarihinin 1873 olduğunu belirten Birgeoğlu, "2023 yılı 150. doğum yılı idi. Kitapta b konuda şahitler, deliller ve belgeleri kitaba ekledim. İnsan, hususan arayan insan, büyük bir evliyadan ders almayı çok arzu eder, çok ister. İşte Bediüzzaman’ın bir kitabını açıp okuduğunuzda büyük bir veliden ders alıyorsunuz. İşte zamanımızda böyle bir evliya yaşamış. Kitabın gayesi onu tanıtmaktır, hususan kitaplarından bahsetmektir." dedi.