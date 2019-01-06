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Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyor

Ordu'nun 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kar kalınlığının 1 metreyi bulması üzerine Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerler, aç kalan köpekleri beslemeye başladı.

06 Ocak 2019 Pazar 17:08
Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'ndaki sokak köpekleri, her gün jandarma ekiplerince doğaya bırakılan yiyeceklerle besleniyor.

İlçenin 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Kar nedeniyle bölgede aç kalan sokak köpekleri de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev sorumlukları bölgelerindeki yaylaya her gün çıkarak, 40'a yakın köpeğe esnaftan topladıkları yiyecekleri götürüyor. Yayla esnafından Turan Saygılı, duyarlı davranış gösteren jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Jandarma ekiplerimizin bu davranışı insanlığa örnek teşkil ediyor. Allah, jandarma ekiplerimizden ve devletimizden razı olsun" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:08
  1. Ordu
  2. Aybastı ilçesi
  3. Perşembe Yaylası
  4. Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyor

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