Yavru Vatan’da 48. yıl coşkusu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974 ylında Kıbrıs Türklerini Rumların baskı ve zulmünden kurtarmak, Ada’da barışı tesis etmek amacıyla düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı 48. yaşına girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle bugün KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek ve 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Harekatı anısına kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacak.

Milli Savunma Bakanlığı da, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümüne özel üç serilik video hazırladı.

Alçak Rumlar kaçacak delik aradı

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, Kıbrıs Adası’nın tarihi, Rumların Ada’daki Türklere yönelik gerçekleştirdiği zulümler, harekata giden süreç ve 1974’te Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı’nın detayları anlatıldı.

Paylaşımda, “Kıbrıs Türkü’ne yönelik vahşice katliamlar yapan Rum terör örgütü EOKA, ‘Bir gece ansızın gelebilirim’ diyen Mehmetçik karşısında kaçacak delik aramıştır” ifadesine de yer verildi.

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı baskı ve zulmü ortadan kaldıran harekattan günümüze geçen sürede şehit Kıbrıs Türklerinin anıları, ülkedeki şehitlik ve müzelerde yaşatılırken Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri, harekat ile Ada'nın ve Kıbrıs Türklerinin huzur ve özgürlüğe kavuştuğunu söyledi.

Amaçları Türklüğü yok etmekti

KKTC'nin Taşkent köyünde yaşayan Kıbrıs gazileri Besim Faruk Can ve Ömer Özyıldırım, Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin 15 Temmuz 1974'te darbe gerçekleştirdiğini ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini hatırlatarak Türklerin köyleri ve silahlarının Rumlar tarafından alındığını ve BM Barış Gücü kontrolünde Taşkent köyünün teslim olduğunu söyledi.

Can, "Rumlar, bizi bir süre sonra yaylım ateşine tuttular, elimizde silahlarımız olmadığı için karşılık veremedik. Köyümüzdeki 15 ila 50 yaşındaki erkekleri toplayıp katlettiler. Türkiye buraya çıkarma yapmasaydı, Kıbrıs'ta Türklük yok olacaktı, Rumların amacı da buydu” dedi.

Dünya mazlumlarının gurur kaynağı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de harekatın 48. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türklerine yönelik soykırımı durdurduğunu, harekatın, dünya Türklüğü ve İslam alemi başta olmak üzere tüm dünya mazlumları için umut, mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı.