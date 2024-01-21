Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini’ni ASKİ’nin yaptığını açıklamıştı. Ancak, bu projenin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapıldığı belirlendi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın DSİ’nin görev alanına giren işi sahiplenmesinin yaklaşan seçimler öncesinde bir “algı operasyonu” olduğunu işaret etti.

Özcan, “Ankaralılar 2.5 ay daha sabretsinler, Ankara’nın Sayın Yavaş’ı bekleyecek kadar zamanı yok” dedi.

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Başkan Yavaş’ın 5 yıl boyunca “Algı ve tabela belediyeciliği” yaptığını mevcut hizmetleri bile koruyamadığını var olan yerlerin tabela değiştirerek veya Hükümetimizin yaptığı işleri 'yaptım' diyerek algı oluşturduğunu ifade eden Özcan, “Sayın Yavaş hizmette yavaş, algıda hızlı çıktı. Ama 31 Mart’ta Ankaralı hemşehrilerim 5 yılın hesabını soracak” dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu, tüzel kişiliği olan, 1954 yılında kurulmuş özel bütçeli bir Kamu Kuruluşu. 1968 yılında yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun ile DSİ Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini ve sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atık su toplama ve arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirildi.