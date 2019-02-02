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Yatırımcı rehberi (3)

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,53, BES fonları yüzde 1,35 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,06 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 2,53 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,5331328925
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,34836716
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9316151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,0665641
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,7173712
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3240355
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları1,2213140
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4323230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)1,3526523926
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları0,85563422
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları1,25220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,5328280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar1,841161151
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4528253
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler1,2814140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4321210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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