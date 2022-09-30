  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yaşlı kadından Başkan Erdoğan'a mektup
Aktüel

Yaşlı kadından Başkan Erdoğan'a mektup

"4'üncü Dünya Göçebe Oyunları"na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, babası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazan yaşlı kadının mektubunu teslim aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 23:57:00 - 2022-09-30 23:58:17

"4'üncü Dünya Göçebe Oyunları", Bursa'nın İznik ilçesinde başladı. 4 gün sürecek olan etkinliklere Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Etkinlik alanında vatandaşlarla yakından ilgilenen Bilal Erdoğan'ın yaşlı bir kadınla yaşadığı diyalog kameraya yansıdı.

Bilal Erdoğan, yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu teslim alarak ulaştıracağının sözünü verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23