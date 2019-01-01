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Yaşlanmak güzel şey yeter ki ihtiyarlamaktan uzak durun..

Koca Sinan Süleymaniye’yi 70 Selimiye’yi bitirdiğinde ise 86 yaşındaydı...

01 Ocak 2019 Salı 18:57
Yaşlanmak güzel şey yeter ki ihtiyarlamaktan uzak durun..

Mimar Sinan, Süleymaniye Camisini bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye Camisini tamamladığında ise 86 olmuştu.

Pasteur, kuduz aşısını bulduğunda 60 yaşındaydı.

Goethe, en büyük eseri Faust’u ölümünden bir yıl önce, yani 82 yaşında bitirmişti.

Nobel ödüllü Alman doktor Albert Schweitzer 88 yaşına rağmen Afrika hastanelerinde durmaksızın çalışarak ameliyat yapıyordu. Hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları ihtiyarlatan, heyecanın gömülmesidir. Seneler cildi buruşturabilir. Fakat heyecanların kaybolması ruhu buruşturur.

“Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar. Nefesiniz daralır ama görüş alanınız genişler” denmiştir..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:57
  1. yaşlılık
  2. ihtiyarlamak

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