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Yaşayan efsane İbrahimovic, takımını açıkladı

Efsane santrafor Zlatan İbrahimovic, hakkında çıkan transfer söylentilerine son noktayı koydu. İsveçli süperstar, formasını giydiği MLS ekiplerinde Los Angeles Galaxy'de kalacağını açıkladı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:14
Yaşayan efsane İbrahimovic, takımını açıkladı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de oynayan İsveçli santrafor Zlatan Ibrahimovic, transfer söylentilerine karşın takımında kalacağını açıkladı.

Ibrahimovic, Los Angeles kentinin kısaltması LA ve ismini birleştirdiği "zLAtan" etiketiyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "MLS, seninle henüz işim bitmedi." ifadesini kullandı.

37 yaşındaki golcü böylece ülkesinin Malmö kulübü başta olmak üzere kariyerine Avrupa liglerinde devam edeceği söylentilerine nokta koydu.

Ibrahimovic,Los Angeles Galaxy formasını giydiği 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:14
  1. Zlatan İbrahimovic
  2. Los Angeles Galaxy
  3. açıklama
  4. İbrahimovic takımını açıkladı

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