Yasal şartlar değişiyor! Kıdem tazminatını böyle alabilirsiniz

Kıdem tazminatı özellikle çalışanlar için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

İş Kanunu, işçinin işverenden kıdem tazminatı alabilmesi için belli şartlar öngörüyor. 1999 öncesi, sonrası ve 2008 yılında işe girenler için çok farklı şartlar var. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, işe giriş tarihine göre, kıdem tazminatı almanın şartları hakkında şu bilgileri verdi:

8 Eylül 1999 öncesi işe girenler

8.9.1999 ve öncesi işe girenler (EYT’liler) için tek bir şart var; 15 hizmet yılı ve 3 bin 600 pirim günü. Bu şartlar size uyuyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan ‘kıdeme hak kazanmıştır’ yazısı alarak, son çalıştığınız işyerinde çalıştığınız süre kadar kıdem tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz.

9 Eylül 1999 sonrası işe girenler

9.9.1999 ile 1.4.2008 arasında işe grenlerin kıdem tazminatı şartı değişiyor. Burada iki şart var. Birinci şart; 25 hizmet yılı ve 4 bin 500 pirim günü. İkinci şart; 25 hizmet yılını doldurmadıysanız 7 bin pirim gününü tamamlamanız yeterli. ‘Kıdeme hak kazandı’ yazısı alıp kıdeminizi alarak işyerinden ayrılabilirsiniz.

1.5.2008 sonrası işe girenler

En çok karıştırılan kısım burası...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

31 Aralık 2008’e kadar kıdem tazminatına hak kazanmak için 4 bin 600 pirim gününe ihtiyaç var. Her sene geçtikçe pirim günü 100 gün artıyor. Yani hizmet yılı kalkıyor sadece pirim günü esas alınıyor. 2008 yılı için 4 bin 600 ile başlıyoruz, 2007 için 4 bin 700 şeklinde devam ediyor.

Burada en dezavantajlı kesim 1999 Eylül ile 2008 Nisan arasında olanlardır.

İstifa değil ayrılış dilekçesi

Kıdem tazminatlarını talep ederken işyerine istifa değil ayrılış dilekçesi verilir. Ardından kıdeminizi alarak ayrılabilirsiniz.