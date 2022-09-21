Yasakçı albaya tepkiler çığ gibi! 'Başörtüsü yasağı bitmedi baskılandı'

Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, fabrika personeline ve ailelerine sakal ve başörtüsü yasağı koydu.

Başörtüsünün çağ dışı olduğunu söyleyen Coşkun, 6 Eylül'de yayımladığı emirde şu ifadeleri kullandı:

"Müdürlükte görev yapan tüm personelin lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir"

Yasakçı albay açığa alındı

Darbeci zihniyete hizmet eden ve tepki toplayan yasakçı albay MSB tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

"Yasak bitmedi baskılandı"

28 Şubat darbesinin yakın şahitlerinden gazeteci Serdar Arseven de yasakçı albaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir gerçeğe dikkat çekti.

Arseven, mesajında başörtüsü yasağının bitmediğini baskılandığını vurguladı.

Öte yandan kamuda başörtüsü yasağı 2013'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK)ise 2017 yılında kalkmıştı.