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Gündem Yarın denize gidecekler dikkat! Kocaeli'de bazı plajlarda girişler yasaklandı
Gündem

Yarın denize gidecekler dikkat! Kocaeli'de bazı plajlarda girişler yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 22:09:00 -
Yarın denize gidecekler dikkat! Kocaeli'de bazı plajlarda girişler yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri uyarısı yapıldı.

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