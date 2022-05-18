Yarın bankalar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs’ta bankalar açık mı kapalı mı? Perşembe günü tatil mi?

Resmi tatiller arasında 19 Mayıs da var. 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl yurt genelinde kutlanıyor. 19 Mayıs’ın Perşembe gününe denk gelmesi ile pek çok kişi hem 19 Mayıs Perşembe gününün tatil olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor…

19 Mayıs Perşembe bankalar kapalı mı?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı milli bayramlarımız arasında yer alıyor ve bu özel gün resmi tatil olarak uygulanıyor. 19 Mayıs'ta resmi tatil olması nedeniyle bankalar başta olmak üzere PTT, okullar, nüfus müdürlükleri, noterler, poliklinikler ve tüm kamu kurumları tatil yapmakta.