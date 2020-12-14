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Aktüel Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak
Aktüel

Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılacak seçimde en çok oyu alan 3 isim belirlenecek, bu adaylar arasından bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:21:52 -
Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak

ANKARA (AA) - Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyeliği için 17 Aralık'ta seçim yapılacak.

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılması nedeniyle boşalacak üyelik için seçime gidilecek.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 17 Aralık Perşembe günü yapılacak seçimde en çok oyu alan 3 isim belirlenecek. Kurulca gösterilecek bu adaylar arasından bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek.

Yargıtay üyeleri arasından 6 ismin Anayasa Mahkemesi üyeliği için adaylık dilekçesi verdiği süreçte, seçim gününe kadar aday olunabiliyor.

Üyelik için şu ana kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk Üyeleri Mikail Özdemir ve Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ile 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu adaylığını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde görev yaparken, 30 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yapılan toplantılarda 10 Nisan 2015'te Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine, 23 Temmuz 2020'de de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Üstün, 10 Ocak 2021'de yaş haddinden emekliye ayrılacak.

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