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Aktüel Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı
Aktüel

Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:06:00 -
Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara'ya uğurlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakimler, savcılar ve adliye çalışanları Fidan'ı uğurlamak için A Blok'ta toplandı. Buraya gelen ve çalışma arkadaşlarından helallik isteyen Fidan, herkese teşekkür etti.

Komisyon Başkanı Okan Albayrak Fidan'a çiçek takdim ederken, bazı savcıların duygulandığı görüldü.

Daha sonra aracına binen Fidan, Ankara'ya uğurlandı.






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