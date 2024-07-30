Yargılayın Uğur Türkeş’i, yoksa...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türk milleti olarak ne kadar saf insanlardan müteşekkil bir topluluğuz.

Babası Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı diye.

Kendisi yıllarca MHP’de siyaset yaptı diye.

Sonrasında yine muhafazakar bir parti konumundaki Ak Parti’de siyasi hayatını sürdürüyor diye.

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Tuğrul Türkeş’in, gezi isyancılarının elebaşılarından Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret etmesine, “basit bir empati girişimi.. Kendini başkasının yerine koyma.. Hukuksuzluğa engel olma.. Cezaevindeki kişiyi ziyaret edip, bir de onların ağzından durumun ne olduğunu öğrenme” gibi iyimser bakış açısı ile yorum getirdik.

Ama şimdi yavaş yavaş dökülüyoruz.

Gerçekleri biraz da farkında olmaksızın anlatmaya başlıyoruz.

Adalet Bakanlığı’ndan Osman Kavala’yı ziyaret için izin çıkan Tuğrul Türkeş konuşuyor:

“Oğlum Uğur, Ege Üniversitesi’nde okuyordu. Sonradan bana diyor ki: ‘O zaman ‘Yapma’ dersin diye söylemedim, her akşam eylemlere ben de katıldım.’ ”

Tezcanlı olmadığımı bilirsiniz. Bir cümleyle hüküm vermeyeceğimi az çok tahmin edersiniz.

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