  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yargılayın Uğur Türkeş’i, yoksa...
Gündem

Yargılayın Uğur Türkeş’i, yoksa...

Yeniakit Publisher
2024-07-30 09:50:00 -
Yargılayın Uğur Türkeş’i, yoksa...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Yargılayın Uğur Türkeş’i, yoksa..." başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türk milleti olarak ne kadar saf insanlardan müteşekkil bir topluluğuz.

Babası Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı diye.

Kendisi yıllarca MHP’de siyaset yaptı diye.

Sonrasında yine muhafazakar bir parti konumundaki Ak Parti’de siyasi hayatını sürdürüyor diye.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tuğrul Türkeş’in, gezi isyancılarının elebaşılarından Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret etmesine, “basit bir empati girişimi.. Kendini başkasının yerine koyma.. Hukuksuzluğa engel olma.. Cezaevindeki kişiyi ziyaret edip, bir de onların ağzından durumun ne olduğunu öğrenme” gibi iyimser bakış açısı ile yorum getirdik.

Ama şimdi yavaş yavaş dökülüyoruz.

Gerçekleri biraz da farkında olmaksızın anlatmaya başlıyoruz.

Adalet Bakanlığı’ndan Osman Kavala’yı ziyaret için izin çıkan Tuğrul Türkeş konuşuyor:

“Oğlum Uğur, Ege Üniversitesi’nde okuyordu. Sonradan bana diyor ki: ‘O zaman ‘Yapma’ dersin diye söylemedim, her akşam eylemlere ben de katıldım.’ ”

Tezcanlı olmadığımı bilirsiniz. Bir cümleyle hüküm vermeyeceğimi az çok tahmin edersiniz.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

İlk kez konuştu! Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Sinan Ateş mesajı
İlk kez konuştu! Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Sinan Ateş mesajı

Siyaset

İlk kez konuştu! Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Sinan Ateş mesajı

Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!
Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!

Siyaset

Tuğrul Türkeş, Demirtaş’a da bir uğrayıversin!

Türkeş kardeşler sosyal medyada kavgaya tutuştu
Türkeş kardeşler sosyal medyada kavgaya tutuştu

Gündem

Türkeş kardeşler sosyal medyada kavgaya tutuştu

Tartışmaya Osman da dahil oldu
Tartışmaya Osman da dahil oldu

Gündem

Tartışmaya Osman da dahil oldu

‘Soy ismini taşımayı beceremeyen...’ Büyükataman'dan Kavala'yı ziyaret edecek Türkeş'e ağır sözler
‘Soy ismini taşımayı beceremeyen...’ Büyükataman'dan Kavala'yı ziyaret edecek Türkeş'e ağır sözler

Gündem

‘Soy ismini taşımayı beceremeyen...’ Büyükataman'dan Kavala'yı ziyaret edecek Türkeş'e ağır sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23