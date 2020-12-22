  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Aktüel

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:03:44 -
Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?

İkinci el arabası bulanan ya da 2. el araç satın almak isteyenler ikinci el araç fiyatlarını merak ediyor. Koronavirüsün İngiltere başta olm..
Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...
Teknoloji

Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...

Foreign Affairs internet sitesindeki bir makalede, Karabağ savaşıyla ilgili olarak "5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha..
Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı
Teknoloji

Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı

Dünyaca ünlü iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung çok yakın zamanda Türkiye'de üretime geçiyor.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay