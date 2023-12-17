Yaralı Ağaç Kabukları raflardaki yerini aldı

Akıcı ve akılda kalıcı cümlelerle kurulmuş şiirler var Yaralı Ağaç Kabukları’nda. Fatih Tezce gerektiğinde okuyucusunu yormuş, ancak sözü yormamış şiirlerinde. Kültürel geçmişe bağlılığını bu kitaptaki şiirlerinde devam ettirerek, yorduğu okuyucusunu rahatlatma yolunu da seçmiş şair. Daha önceki iki kitabında da çok rahat görülen modern hayatın dayatmalarına, bu kitabında da açıkça meydan okumuş şair.

Hem İlahiyat hem de Edebiyat mezunu

Yine, bu şiir kitabında da geleneksel motiflerden faydalanmaya devam ediyor şair. Şiirler bir mevsim geçişleri gibi. Ancak kış mevsimi pek belirgin… Bu da şairin kış, kar, köy (3K) ve çocukluğuna olan özleminden olsa gerek. Yağmur, bulut, mavi, gökyüzü, toprak gibi insanın ana damarlarında yol alan bir yolcu gibi tanımlıyor şair bizce kendini. Bakıp da gördüğümüz ve insana hiç de yabancı olmayan kelimeler çatı olmuş şiirlere. Hem İlahiyat hem de Edebiyat mezunu olan şair, her iki alanın kelimelerini, sezgilerini duygu ve düşüncelerini kullanmaya çalışmış şiirlerinde. Şiirlerinde ilham ve sezgi gibi metafizik kavramların var olduğunu görebiliyoruz. Öte yandan, serbest ölçü ile yazılan şiirlerin yanında az da olsa hece ile yazılan şiirler de var Yaralı Ağaç Kabukları’nda. Bu, daha önceki şiir kitabında olmayan yeni bir durum. İnsanın yaşadığı yeri anlaması ve anlamlandırması beklenen bir durumdur. Şair hassasiyeti ve ince düşünce, kişinin toplumdan ayrı düşünmesinin önüne geçer, geçmeli de… Şair Fatih Tezce de öyle düşünmüş; yaşadığı şehrin dağlarını, sokaklarını, denizini, martısını yazmaya/yaşamaya gayret etmiş. Kitap dört bölümden oluşuyor. Toplam 68 şiirden oluşan Yaralı Ağaç Kabukları, sade bir fotoğraf albümü gibi. Okuyucu, hangi sayfada hangi fotoğrafını görmek isterse çok rahat görebiliyor. Kasım doğumlu şairin, Kasım 2023’te çıkan şiir kitabı için son olarak şunu demeliyiz: Kitabın da şairin de ömrü bereketli olsun.