Yaraları birlikte sarıyoruz!

Dernek yayın organlarından yaptığı açıklamada; ‘Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Hatay ve Malatya olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem sonrası ekiplerimiz bölgede çalışmalarını başlattı. Battaniye, kış paketi ve çocuklara oyuncak dağıtımı ile yaraları sarmaya devam ediyoruz.’ Dedi.

Dernek bu yardım kampanyası kapsamında https://www.kardeselidernegi.org.tr/tr/bagis/depremzedelere-yasam-paketi adresinden online olarak ve https://www.kardeselidernegi.org.tr/tr/hesap-numaralari üzerinden Havale&EFT&FAST yöntemleri ile 500TL değerinde Depremzedelere Acil Yaşam Paketi bağışı toplamaya ve bölgeye ulaştırmaya başladı.

Ayrıca Kardeşeli Derneği ayni yardım olarak da malzemeleri afet bölgesine ulaştırmak üzere bağış toplamak adına deprem bölgesine destekte bulunmak isteyen bağışçılarına yardım köprüsü olabilmek için bağışta bulunmak isteyenleri lojistik dağıtım merkezine davet etti. Dernek çağrısındaki mesajda; ‘10 ilimizi etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesine gönderilmek istenen yardım malzemeleri Kardeşeli lojistik dağıtım merkezimizden teslim alınmaktadır. Isıtıcı, battaniye, çadır, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, gıda kolisi, temiz kıyafet, bebek kıyafeti, cep ısıtıcısı, powerbank, eldiven, bot, bere, atkı, çorap, bebek maması gibi ihtiyaçlar olabilecektir.

Ülkemize, milletimize geçmiş olsun.’ Mesajı yayınladı.