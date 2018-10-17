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Yaptıkları zamlar yetmedi! Fırsatçıların yeni oyunu

Fırsatçıların yeni oyunu yerli aldatmacası oldu. Türkiye’de üretilmeyen ürünlere de logo konuldu

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:45
Yaptıkları zamlar yetmedi! Fırsatçıların yeni oyunu

1 Ekim'den itibaren; üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde 'Yerli Üretim' logosu kullanımının zorunlu hale gelmesi kimileri için yeni fırsat kapısı oldu.

Pek çok markette ve pek çok markada yerli üretim olmamasına rağmen, etiketlere logo yerleştirildi. Ancak aldatmaca bilinçli tüketicinin gözünden kaçmadı.

 

Sosyal medyadan tüketiciler, ürünlerin menşesine bakıp, yapılan yerli kandırmacasını gözler önüne serdi. Logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası kesilecek.

  

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 06:45
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