Yapmayın artık! Çöpe giden ekmek miktarı şok etti

Ülkemizde her gün 6 milyon ekmeğin çöpe gittiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayramlar birlik beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı özel günlerdir. Ancak uzun bayram tatillerinde gıda israfı ne yazık ki artırıyor. Ülkemizde her gün 6 milyon ekmeğin israf edildiği bilinen bir gerçek. Gıda israfı çok boyutlu olarak ele alındığında akaryakıtta, elektrikte, suda ve her alanda katlanarak artıyor. Bunları üst üste koyunca milyonlarca lira kaybediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde bir lokma ekmeği, bir damla suyu bile israf etmemek gerek. Bu bayram özellikle israftan kaçınmak milli görevimiz olmalı” dedi.

“İsraftan kaçınalım”

Her geçen gün israfın arttığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na göre ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Özellikle son yıllarda pandeminin üretim üzerindeki etkileri ve küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan doğa felaketleri tüm dünyada ülkelerin gıda güvencesini sağlamaya yönelik uyguladığı korumacı politikaların önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu kapsamda israfla mücadele etmek için aileden başlamak üzere okullarda, yurtlarda, yemekhanelerde, otellerde, iş yerlerinde, kamu kuruluşlarında ve hayatın geçtiği her alanda topyekûn bir seferberlik başlatılmalı. Vatandaşlarımız bir yandan enflasyona bağlı olarak gelişen hayat pahalılığı ile mücadele ederken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli” diye konuştu.

“Üretim, dağıtım ve satış aşamasındaki israfı önlemeliyiz”

Gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için israfla mücadelenin çok büyük önem taşıdığına işaret eden Palandöken, “Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fiyat artışının yaşandığı bu dönemde israftan kaçınmak hayati önem taşıyor. Hem aile bütçemiz hem de milli ekonomimiz için israfla mücadelemiz hız kazanmalı. Vatandaşlarımız tüketebileceği kadar alışveriş yaparak ülkemizin nimetlerini israf etmemeli. Öte yandan ürünlerin tarladan sofraya gelinceye kadar yoldaki israfı da en büyük kayıplardan biri. Öncelikle üretim aşamasında hasat yöntemi ve saklama koşulları revize edilmeli. Dağıtım aşamasında soğuk hava depoları ve hızlı dağıtım sağlanmalı. Satış aşamasında ise ürünler makul miktarlarda paketlenip satışa sunulmalı. Artık yeni bilimsel araştırmaların yapıldığı ve geri dönüşümün rövanşta olduğu bu dönemde israfla mücadele etmek vatandaşlık görevidir” şeklinde konuştu.