Yapılan plana karşı açıkça uyardı: Bu amacı taşıyor

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Halk Komitesinin Başkanı İsam Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid tarafından ortaya atılan ve işgalci İsrail'in güvenliği karşılığında Gazze Şeridi'ne ekonomik refah sağlanmasını öngören plana karşı uyarıda bulundu.

Yusuf, söz konusu planın Gazze halkının şartlarını iyileştirme değil son saldırılarda Filistin direnişine kendi şartlarını dayatmakta başarılı olamayan terörist İsrail'i kurtarma hedefi taşıdığını belirtti.

İsam Yusuf, işgalci İsrail'in söz konusu plan aracılığıyla Filistin direnişi karşısındaki çıkmazından kurtulmak, Filistin topraklarındaki işgalini direnişle karşılaşmadan rahatça sürdürmek, işgalci olarak üzerindeki finans yükünü Avrupa ve Arap ülkelerine yıkmak gibi bazı hedefleri gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

'İsrail'in bu planlarını suya düşürün' çağrısı

Gazze Şeridi'nde ablukanın kalkması, bölgenin yeniden imarı ve halkın yaşam şartlarının iyileştirilmesinin insan hakkı olduğu ve pazarlık edilemeyeceğini vurgulayan Yusuf, İslam ülkeleri ve uluslararası topluma işgalci İsrail'in bu planlarını suya düşürme çağrısında bulundu.

İşgalci İsrail'in güvenliğine karşılık, Gazze'de ekonomik refah

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 12 Eylül Pazar günü yaptığı açıklamada, planın iki aşamada uygulanacağını belirtti.

Öncelikle Gazze'nin yeniden imar edilerek insani ihtiyaçların karşılanacağını ifade eden Lapid, buna karşılık uluslararası güçler yoluyla Hamas'ın askeri gücünün zayıflatılacağını kaydetti.

Lapid, Gazze'nin planı kabul etmesi ve Filistin yönetiminin bölgede kontrolü sağlamasının ardından ikinci aşamaya geçileceğine işaret ederek tüm bunların Gazze'de olumlu gelişmeler yaşanmasına katkı sağlanacağını ileri sürdü.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek projeleri de açıklayan Lapid, planın "Gazze Şeridi açıklarında bir liman inşası, yapay ada kurulması ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında bir ulaşım ağı oluşturulmasını" içerdiğini söyledi.

Lapid ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik uluslararası yatırımların teşvik edilerek işgalci İsrail, Mısır ve Filistin ile ortak ekonomik projelerin de hayata geçirileceğini anlattı.

Terörist İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son olarak 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdirilmişti.