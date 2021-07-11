“Yapılan bütün çalışmanın altına imza atıyoruz”

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Hayvan bakım evi, hayvan hastanesi ve doğal yaşam alanlarını kurmak üzere tahsis edilecek hazine ve orman alanlarının bedelsiz olmasının hem belediyelerin elini güçlendirileceğini hem de bu konuda teşvik edeceğini söyleyen TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu mesele tek bir kurumdan, tek bir bakandan, tek bir belediyeden veya tek bir sivil toplumdan beklenecek bir mesele değil; tam bir iş birliği, tam bir güç birliği, tam bir aşkla, tam bir inançla odaklanma meselesidir. Gaziantep’te Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığımız destekle, 15 dönümlük bir arazide yeni bir rehabilitasyon merkezi kurduk. İçinde ameliyathanelerimiz var, aşı odalarımız, karantina odalarımız var, felçli olan hasta hayvanlarımızın kum havuzları var. Eğer çok büyük bir ameliyat gerekiyorsa hemen hizmet satın alıyoruz. Daha da büyük bir operasyon gerekiyorsa veteriner hastanesinden hizmet karşılığı alıyoruz ve Büyükşehir olarak parasını biz ödüyoruz. Bu işin parasına puluna bakılmaz, yapılan her çalışmanın arkasındayız” dedi.

Düzenleme ile belediyelere önemli görevler verildi!

Hayvanların korunmasına yönelik önemli değişiklikleri barındıran yasaya göre Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklandı. Yasak fiilleri yapanlara idari para cezası verilmesinin yanında, bu hayvanlara el konularak belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürüleceği düzenlendi. Yasa düzenlemesi ile belediyelere de önemli görevler ve sorumluluklar yüklendi.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında hayvanların korunması konusunda belediyelerin görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralandı;



• Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelere hayvan bakımevi kurma zorunluğu getiriliyor. TBB girişimleriyle teklife “büyükşehir ilçe belediyeleri” ibaresi eklenerek, uygulamada karşılaşılacak tereddütlerin giderilmesi sağlandı. Bu belediyelere meclis kararıyla hayvan hastaneleri kurabilme yetkisi verildi.



• Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait arazilerin öncelikle tahsis edilmesi uygulaması korundu.



• Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerin sorumluluğu altındaki hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürmesine ilişkin hüküm getirildi.



• Belediyelerin hayvan bakım evleri kurabilmesi konusunda büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler için 2023 yılı sonu, diğer belediyeler için 2025 yılı sonuna kadar süre tanındı.



• Belediyelere 3 yıl süreyle hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayırma zorunluluğu getirildi. Büyükşehir belediyelerinde bu oran binde 3 olarak belirlendi. Ayrılan bu ödeneklerin başka amaç için kullanılamayacağı düzenlendi.



• Bakanlığın hayvanlara yönelik hizmetlere dair destekleri kanunda korundu.



• İl Hayvanları Koruma Kuruluna denetim yetkisi ile Kanunda belirtilen faaliyet ve görevleri yerel yönetimler ve Tarım ve Orman il müdürlükleri ile eşgüdüm sağlayarak yaptırmak görevi verildi.



• Kamu kurum ve kuruluşlarına, hayvanların etolojisine ve habitatına uygun, serbest dolaşımlarına imkân sağlayan doğal yaşam parkları kurabilme imkânı sağlandı.



• Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklandı.