Yapay çiçeklerin de bakıma ihtiyacı var

Yapay çiçeklerin suya ihtiyaçları yoktur, fakat zamanla kirlendikleri için temizlenmeleri gerekir. Yapay çiçekler evinize veya ofisinize güzellik katar. Sap ve yapraklarının tozunu yün yumağı veya toz çubuğu ile almalısınız. Süpürgenin yumuşak fırçalı başlığını kullanarak yapraklardaki ince tozları ve örümcekleri alın.

Etiketine bakarak çiçeklerin yapraklarının suya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin. Eğer etiket yoksa ufak bir çiçeğe su uygulayarak dayanıklı olup olmadığına bakın.

Çiçekleri nazikçe suyla yıkayın. Çiçeklerinizi dışarı çıkararak yavaş akan suda hortumla yıkayabilir ya da küvetin içinde yapraklarının üzerine su tutabilirsiniz. Eğer bu seçenekler sizin için uygun değilse, spreyli şişe ile yapraklarını ve çiçekleri birer birer temizleyin.

Yumuşak bir bez parçasıyla da her yaprağı kurulayabilirsiniz ya da dışarıdaysanız çiçeği silkeleyerek kurutabilirsiniz. Hızlı kuruması için açık havada bekletebilirsiniz. Az bir sirke veya bulaşık deterjanı eklenmiş suyu spreyli şişeye doldurarak çıkmayan lekeleri silebilirsiniz.

İnatçı lekeler, sirke ya da bulaşık deterjanı eklenen suyla diş fırçası kullanılarak da çıkartılabilir.

İPUÇLARI VE UYARILAR

İnatçı kirleri ve lekeleri temizlemek için kullandığınız sirke ya da bulaşık deterjanının leke bırakmadığından, iyice kurulandığından emin olmalısınız. Çoğu yapay çiçek satan yerlerde temizleme ürünleri de bulunur, ama bunlar genellikle pahalıdır. Yukarıdaki öneriler yerine satın almayı da tercih edebilirsiniz.

Ayda bir kere hazır çiçeklerinizin tozunu alıyorsanız, yılda en az 2 kere de yıkamalısınız.

Yapay çiçeklerinizi koyduğunuz cam vazoların veya sürahilerinizin dibi kir tutmuş ise, içine bir avuç tuz ile sirke koyup çalkalayınız. Çok inat ediyorlarsa, karışıma biraz da ince kum ekleyip çalkalayın. Tertemiz olacaklardır.