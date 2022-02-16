Mutfağınızdaki yanmış yağ lekeleri için temizlik önerileri! Yanmış yağ lekesi nasıl temizlenir?

Yanmış yağların tava, tencere ve fırın tepsilerinden mutlaka temizlenmesi gerekir. Çünkü her kullanımda kanserojen etki daha da büyür ve sağlığa zararlı hale gelebilir.

Yanmış yağ lekeleri en kolay nasıl temizlenir?

Yanmış yağ lekeleri için önereceğimiz malzemeler, ev temizliğinde sıklıkla kullanılan ve herkesin yakından tanıdığı ürünler. Lekelerden hızlıca kurtulmanızı ve mutfağı tertemiz yapmanızı sağlayacak malzemeler; su, sirke, karbonat ve bulaşık deterjanı! Doğru malzemeleri doğru yüzeylerle birleştirdiğinizde çıkan sonuca şaşıracaksınız!

Fırın ve ocakta oluşan yanmış yağ lekelerine çözüm

Fırında yapılan yemeklerin tadı bir güzel ve lezzetli oluyor. Ancak pişirme esnasında fırın tepsisinden akan yemek yağlarını temizlemek o kadar da zor! Ocak ve fırın yüzeylerinde oluşan yağ lekelerini temizlemek için önerilerimiz...

Dikkat etmeniz gereken ilk nokta, yüzeylerin soğuk olduğundan emin olmak. Fırın veya ocağın soğumasını bekledikten sonra temizliğe başlayabilirsiniz.

Bir sprey şişesinin içini 3 kaşık karbonat ve suyla doldurup şişeyi iyice çalkalayın. Fırın veya ocağın tüm yüzeylerine bu karışımı püskürtün ve bir gün bekletin. Nemli bir bezle fırının tüm yüzeylerini silerek işlemi bitirin.

Tencere ve tavalardaki yanmış yağ lekelerine çözüm

Tencere ve tavalarda oluşan yanmış yağ lekelerini giderebilmek için yağlı tencere veya tavanızı suyla doldurup yanan ocağın üzerine koyun. Suyun içine 1 su bardağı sirke ekleyin ve kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra içine birkaç kaşık karbonat ekleyin. Su soğuduktan sonra bulaşık süngeriyle iyice ovalayın ve ardından durulayın. İşte bu kadar!

Fırında yanmış yağ lekesi nasıl çıkar

Sağlığınızı tehlikeye atmadan ve çok yorulmadan evde bulunan birkaç ürünle bu lekelerden kurtulabilmeniz mümkündür. İhtiyacınız olan ürünler, karbonat, su ve sirkedir.

Karbonat, su ve sirke muhteşem üçlü

Bir miktar karbonatı, yanmış yağların bulunduğu tava ya da tencereye bol miktarda serpin. Yağlı alanın her yerini kaplayacak şekilde su ekleyin. Tava ya da tencereyi bir gün boyunca bekletin. Ertesi gün bulaşık süngeri ile yıkayarak mevcut karbonatı arındırın. Yağ lekesi ve artıkların kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Bu yöntemi aynı zamanda fırın tepsilerini ya da camlarını temizlemek için de kullanabilirsiniz.