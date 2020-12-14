Yalova'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi azaldı

YALOVA (AA) - Yalova'nın günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin azaldığı bildirildi.

Yeşil Körfez Su Birliği işletme sorumlusu Ertuğrul Kurt, barajda gazetecilere yaptığı açıklamada, barajda seviyenin şu anda yüzde 17 civarında olduğunu söyledi.

Bu miktarın, hiç yağış olmaması durumunda yaklaşık 40 gün yetebileceğini belirten Kurt, "Yağış dönemine girdik. Yakın zamanda kesinti planlamıyoruz ama acil durum kuyularımız, Ortaburun ve Kurtköy hatlarımız aktif. Acil durum yönetimine girdik. Bu sene barajı eğer istediğimiz gibi dolduramazsak, istediğimiz gibi yaz sezonuna giremezsek, önümüzdeki yaz aynı konuları yeniden konuşacağız. Şu anki sıkıntımız önümüzdeki yaza yönelik bir sıkıntı." dedi.

Daha önce benzer bir durumun 2014 yılında yaşandığını dile getiren Kurt, bu nedenle kış aylarının bol yağışlı geçmesini beklediklerini anlattı.

Barajdaki mevcut su miktarının 3,5 milyon tona yakın olduğu bilgisini veren Kurt, şöyle devam etti:

"25 milyon ton maksimum kapasitemiz var. 20 milyon tonluk boşluğumuz var. Bu bölgeyi yağmur ve kar suları dereleri besleyecek, ondan sonra barajımız dolacak. Bizim devamlı gündeme getirdiğimiz Çağlayan 2 Barajı şu anda proje aşamasında değil. Kışın baraj dolduktan sonra denize attığımız suyu da depolayabilirsek, en azından 10-13 milyon tonluk suyu depolayabilirsek geç gelen kış aylarına daha da rahat girme şansımız var. Çünkü şehrin nüfusu gittikçe artıyor. Zaten sanayi bölgesindeyiz, çok fazla göç alan bir bölge."

Kurt, suyun dikkatli kullanılması gerektiğini, bu nedenle belediyelerle iletişim halinde olduklarını aktardı.

Vatandaşlara anonslarla uyarılar yapıldığını belirten Kurt, "Belediyeler, park bahçe sulamaları, yol yıkamaları, vatandaşların araç yıkamaları, halı yıkamaları, bu tür temizliklere itina göstermesi için telkinlerde bulunuyor. Bu sene pandemi dolayısıyla da biraz bir farklılığımız var. Yalova nüfusu şu anda kış nüfusu değil, daha yüksek rakamlarda. Yazlıkçılar büyük ihtimalle evlerine doğal gaz, internet aldı, Yalova'da yaşamaya devam ediyorlar. Şu an geçen yılın aralık ayındakinden fazla bir su çıkışı var." diye konuştu.







