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Yalçın Topçu: Açık seçik iftiradır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu şehit Tufan Kansuva’yı anma programına katıldı.

20 Ekim 2019 Pazar 21:55
Yalçın Topçu: Açık seçik iftiradır

PKK’lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu geçtiğimiz ay Mardin Ömerli’de şehit düşen Polis Özel Harekat Mardin Şube Müdürü Tufan Kansuva, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezinde anıldı.  Şehidin ailesi tarafından düzenlenen programda şehit Tufan  Kansuva için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Şehit Kansuva’nın ailesi, silah arkadaşları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kürt-Türk savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli, açık seçik iftiradır”

Program çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu; “Türkiye NATO’nun güçlü üyesi, uluslararası birçok önemli kuruluşun da etkin ve saygın mensubu olup, dostluğundan herkesin kazançlı çıkacağı kendisinden daha büyük bir devlet ve daha büyük bir millettir. Bazı ülkelerin yönetimlerinin Türkiye’nin küresel terör örgütleri ile yıllardır acı bedeller ödeyerek yapmış olduğu meşru müdafaasını  ‘Kürt-Türk’ savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli olup, sinsi planları gereği açık seçik iftiradır” dedi.

“Bu topraklarda uydu bir PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız”

Yalçın Topçu, sözlerine şöyle devam etti; “Bu mücadelenin adı; ülkemizin, bölgemizin, dünyanın barışını ve güvenliğini tehdit eden, Kürt, Arap, Türkmen, Müslüman, İsevi, Musevi milyonlarca insanın canına malına kast ederek hayatlarını cehenneme çeviren ve kendilerini kullananların halkları için de tehlike olan PKK-PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile Türkiye’nin tek başına mücadelesidir. Bu toprakların altı için onbinlerce kilometre ötelerden gelerek teröristlerle iş tutan hukuk tanımaz terör sevicisi bebek katillerine, bu topraklarda uydu bir PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız. Dedelerimizin yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında cephede ve masada  bozdukları tezgahın benzerini, bu gün de onların torunları olan bizler, hem sahada, hem masada Allah’ın izni milletimizin desteği ve duaları ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durarak bozuyoruz” dedi.

Yalçın Topçu son olarak, “Şehidimiz Tufan Kansuva’nın  manevi şahsında bütün şehitlerimizi minnetle, şükranla, rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi korusun ve yüceltsin” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 21:55
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