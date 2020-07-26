Yalçın Topçu: 16 yaşından beri ülkümüz kutlu hayalimiz gerçekleşti

Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesiyle ilgili duygularını gazetecilerle paylaşan Topçu şu ifadeleri yer verdi: “Danıştay’ın kararı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin desteği ve Cumhurbaşkanımızın tarihe geçen yüksek iradeleri ile egemen bir devlet olarak Türk-İslam Alemine, bir hakkın ve hukukun teslimini yapıp tarihi bir gün yaşattık.” dedi.

“Rabbime hamd ediyorum”

Ayasoya’nın yeniden Camii’ye dönüştürülmesinin 16 yaşından beri hayali olduğunu dile getiren Topçu, “bizim 16 yaşından beri ülkümüz, kutlu hayalimiz gerçekleşti. Rabbim nasip etti, bizzat şahit olup, yaşama bahtiyarlığına eriştik. Ayasofya-i Kebir Camii hakkını ve hukukunu iade almış, artık hak yerini bulmuştur. Bu ‘kutlu açılış’ ile bir hakkın ve hukukun iadesine vesile olan Cumhurbaşkanımıza, destekleri ve katkısı olan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyor, duaları ve gözyaşları ile bu günleri hasretle bekleyenlere selamlarımı sunuyor, Rabbime hamd ediyorum” dedi.

Ermenistan’ın 12 Temmuz’da Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine yaptığı saldırı hakkında da açıklamalarda bulunan Topçu, “Hınçak-Taşnak, Nemesis, ASALA, PKK-YPG zihniyetli Ermenistan hükümeti işgalci ve soykırımcı anlayışla Azerbaycan’ın stratejik Tovuz bölgesine saldırıda bulundu. Ermenistan’ın bu hayasız sınır tecavüz girişimi, şanlı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin anında verdiği şiddetli karşılık ile büyük kayıplar vermelerine neden oldu. Ermenistan’ın, ‘bir millet, iki devlet.’ olduğumuz Azerbaycan topraklarına, bölgenin barışına, refah ve istikrarına yapmış olduğu bu hukuksuz tecavüze, Türkiye devleti ve milleti en üst düzeyde kesin bir dille Can Azerbaycan’ın yanında olduğunu ilan ederek destek verdi.” dedi.

“Azerbaycan’ın şehidleri aynı zamanda Büyük Türk Milletinin de şehidleridir”

Topçu, saldırı esnasında şehid olan Azerbaycan Ordusundan Tümgeneral Polat Haşimov’u da anarak, “Ermeni tecavüzü ve saldırıları sırasında Tovuz bölgesi sınır hattında askerlerinin başında bulunan Tümgeneral Polat Haşimov ve onbir Azerbaycan askerimiz şehid olmuştur. Herkes bilsinki! Azerbaycan’ın şehidleri aynı zamanda Büyük Türk Milletinin de şehidleridir. Kardeş Azerbaycan’da çok sevilen ve sayılan, Türkiye’yi de çok seven şehidimiz Tümgeneral Polat Haşimov ve beraberinde şehid olan askerler Türk milletinin kalbinde yaşayacaktır. Şehid Tümgeneral’ımız Polat Haşimov’un manevi şahsında bütün şehidlerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Bayrağını yükseltmeye Türkiye’deki bütün kardeşlerin hazırdır ey şanlı vatan Azerbaycan." dedi.