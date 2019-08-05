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Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli güreşçi

Milli güreşçiler, Polonya'da katıldıkları turnuvada 8 madalya kazandı. Serbest stilde 74 kiloda Yakup Gör altın madalya kazandı. Peki Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli güreşçi madalya kazandı mı?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:07
Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli güreşçi

Milli güreşçiler, Polonya'da katıldıkları turnuvada 8 madalya kazandı. Serbest stilde 74 kiloda Yakup Gör altın madalya kazandı. Peki Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli güreşçi madalya kazandı mı?

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Grekoromen ve Serbest Milli Takımları, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski-Pytlasinski Turnuvası'na katıldı.

Milliler, serbest stilde 3 altın ve 1 bronz, grekoromende ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, takım halinde grekoromende ikinci, serbest stilde ise üçüncü sırayı aldı. Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Yakup Gör, 92 kiloda Süleyman Karadeniz altın, 86 kiloda Fatih Erdin bronz madalya kazandı. Grekoromen stilde 77 kiloda Fatih Cengiz altın, 82 kiloda Burhan Akbudak altın, Salih Aydın gümüş, 63 kiloda Mehmet Çeker bronz madalya elde etti.

Yakup Gör kimdir?

Yakup Gör, Türk serbest güreşçi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK sporcusudur. Gör, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda, 70 kg'da bronz madalya kazanmayı başardı.

Doğum tarihi: 10 Kasım 1988 Oltu doğumlu.

Boy: 1,74 m

Kilo: 73 kg

1988 yılında Oltu’nun Güllüce mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu, Oltu 25 Mart İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. 2016 yılında öğretmenliğe başladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle İstanbul Şile Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Yakup Gör güreş sporuna, ulusal güreş şampiyonlukları yanında uluslararası başarıları da olan ağabeyi Kenan Gör ve yakınlarının teşvikiyle 2000 yılında Oltu’da başladı. Oltu Gençlik Hizmetleri antrenörlerinden Muhsin Gürsoy ve Kenan Gör’ün rehberliğinde güreş eğitim seçmelerine hazırlandı. 2001 yılında girdiği sınavda, Erzurum Güreş Eğitim Merkezi’nde eğitim hakkı kazandı. Buraya devam edebilmek için ortaokul ve liseyi de Erzurum’da okudu. Güreş çalışmalarına, Mukaddem Taşgit ve Abdulselam Eroğlu nezaretinde 2008 yılına kadar Erzurum Güreş Eğitim Merkezi’nde devam etti. 2008 yılından sonra aktif güreş hayatını 2016 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Spor’da sürdürdü.

Türk güreşinin son yıllardaki parlayan yıldızlarından ve minderin önemli güreşçilerinden biri olan Yakup Gör, Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda bugüne kadar 5 altın madalya kazandı. Millî güreşçi olarak 2013 yılından beri birçok uluslararası yarışmaya katıldı. Bu karşılaşmalarda ülkemizi başarıyla temsil etti. İstikrarlı ve gayretli çalışmalarıyla dikkat geçen Yakup Gör’ün uluslararası önemli başarılarından birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Şampiyonası’nda 3 birincilik.

2013 Europen Championship (Avrupa Şampiyonası), serbest dalda 66 kiloda ikincilik.

2013 World Cup (Dünya Kupası), serbest dalda 66 kiloda şampiyonluk.

2014 Europen Championship (Avrupa Şampiyonası), serbest dalda 70 kiloda üçüncülük.

2014 World Championship (Dünya Şampiyonası), serbest dalda 70 kiloda ikincilik.

2015 World Championship (Dünya Şampiyonası), serbest dalda 70 kiloda üçüncülük.

2015 Europen Games (Avrupa Oyunları), Serbest Güreş Şampiyonası, 70 kiloda üçüncülük.

2016 Olympic Qualification Tourmament (Olimpiyat Elemeleri Turnuvası), serbest dalda 65 kiloda üçüncülük. Yakup Gör, güreş çalışmalarını 2017 yılında girdiği Ankara ASKİ sporda devam ettirmektedir. Ocak 2018’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına hazırlanan Yakup Gör, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etmektedir.

 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:07
  1. Erzurum
  2. Ankara
  3. İstanbul
  4. Aydın
  5. Yakup Gör kimdir?
  6. Yakup Gör milli güreşçi
  7. Yakup Gör nereli

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