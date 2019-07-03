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Yağsız, sütsüz büyükanne keki nasıl yapılır?

Bütün evi mis gibi kokusuyla saran, gösterişten uzak az malzemeli bu kek maaile yüzünüzü güldürecek…

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:55
Yağsız, sütsüz büyükanne keki nasıl yapılır?

Her annenin kendine has bir kek tarifi vardır. O yüzden her evlat için annesinin keki en özelidir. Çikolatalıdan, limonluya birçok kek çeşidi olmasına rağmen en lezizi her daim sade olanıdır. Anne ya da büyükanne evinde yenilen kekler her daim damakları şenlendirir. Şimdinin anneleri sizde büyüklerinizin bu tariflerini mutfaklarınızda uygulayarak evlatlarınızın gözünde bir kahramana dönüşebilirsiniz.

Yağsız, sütsüz kek tarifi

Malzemeler:

  • 6 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya 

Az malzeme ile hazırlayabildiğiniz bu keki arzu ederseniz; limonlu, çikolatalı ya da havuçlu keke dönüştürebilirsiniz.

Öncelikle yumurtaların sarılarını ve beyazlarını iki ayrı karıştırma kabına alın.

Yumurta sarılarının içine şekeri ilave edip güzelce çırpın. Şeker yumurtanın içinde kaybolunca karıştırma işlemini noktalayabilirsiniz.

Yumurta aklarının içerisine silme bir çay kaşığı tuz ekleyip, çırpın. Yumurta beyaz köpük haline gelene kadar çırpma işlemini sürdürün.

Sarıların içerisine un, vanilya ve kabartma tozunu alıp karıştırın.

Ardından akları da harca dahil edin.

Hamuru kalıba boşaltıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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