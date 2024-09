Yağmurdan enerji üreten akıllı pencere ürettiler

Seul Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, evlerimizi serin tutarken aynı zamanda enerji üretmemizi sağlayacak devrim niteliğinde bir akıllı pencere geliştirdi. Dışarıdan bakıldığında gayet sıradan görünen pencereler, yağmur damlalarının kinetik enerjisini elektriğe dönüştürerek sürdürülebilir bir yaşama bizleri bir adım daha yaklaştıracak. Peki, bu pencereler tam olarak nasıl çalışıyor ve neden bu kadar önemli?

Yağmur damlalarından elektrik üreten ve yazın evi serinleten akıllı pencere geliştirildi

İnşaatçılar iyi bilir ki, geleneksel evlerde, pencereler genellikle enerji israfına neden olan unsurlar olarak görülür. Ancak, Seul Üniversitesi’nin Makine Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen bu yeni nesil akıllı pencere, pencerelerin sadece ışık geçiren bir araç olmanın ötesine geçerek, enerji üretimi ve sıcaklık kontrolü gibi önemli işlevleri de yerine getirmesini sağlıyor.

Bu akıllı pencere, yağmur damlalarının yüzeye çarpmasıyla ortaya çıkan kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda odaların sıcaklığını düşüren radyatif soğutma teknolojisini de kullanıyor. Araştırmayı yöneten Profesör Seung Hwan Ko, bu teknolojinin enerji verimliliği ve çevre koruma açısından büyük bir potansiyel taşıdığını belirtiyor.

Ekip, akıllı pencere geliştirirken, Zero Energy ve Plus Energy adını verdikleri iki temel prensibi esas almış. Zero Energy, pencerenin enerji tüketmeden bazı işlevleri yerine getirmesini sağlarken, Plus Energy ise pencerenin elektrik üretmesini mümkün kılıyor. Öyle ki bu iki prensip, gelecekte evlerin enerji bağımsızlığına ulaşmasını sağlayabilir.

Laboratuvar testleri, akıllı pencerenin standart camlara kıyasla iç ortam sıcaklığını 7 dereceye kadar düşürebildiğini ortaya koydu. Yağmur sırasında ise her metrekare için 8,3 watt gücünde enerji üretebiliyorlar. Ayrıca, pencerelerin üzerindeki özel kaplama sayesinde, kış aylarında camda oluşan buzu hızlı bir şekilde eritmek de mümkün.

Bu akıllı pencerelerin, özellikle enerji tasarrufu sağlayan binalar ve elektrikli araçlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Çevre kirliliğini azaltan ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan kaldıracağı söylenen bu teknoloji, geleceğin sürdürülebilir yaşam alanları için önemli bir adım olabilir.