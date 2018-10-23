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Yağ yakıp ödem attıran sumaklı yoğurt kürü

Yoğurdun pek çok faydası vardır. Eğer evde yapıldıysa faydaları daha da artar. Kolay ve doğal yollarla zayıflamak mümkün. Ödem ve yağlarınızdankurtulmak istiyorsanız bu yazı tam size göre…

23 Ekim 2018 Salı 20:40
Yağ yakıp ödem attıran sumaklı yoğurt kürü

YOĞURT VE SUMAĞIN FAYDALARI

 Sumak, vücuttaki toksinleri atma konusunda mükemmel bir yardımcıdır. Düzenli kullanımla birlikte şişkinlik sorununuzu giderir ve bağırsaklarınızın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu nedenle kilo vermenize de yardımcı olacaktır.Mayhoş tadı olan sumak, çabuk doymanızı sağlar ve gereğinden fazla yemenize engel olur. Yoğurt, bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir. Yoğurdun içerisinde bulunan asetik maddeler sayesinde bel ve basen bölgenizdeki yağlardan kurtulabilirsiniz

Sumaklı yoğurt kürünün yapılışı oldukça basit. İşte sizlere fazla kilolarınıza veda etmenizi sağlayacak sumaklı yoğurt kürü tarifi.

SUMAKLI YOĞURT KÜRÜ MALZEMELERİ

- 1 büyük kâse tam yağlı yoğurt

- 1 çorba kaşığı sumak

SUMAKLI YOĞURT KÜRÜ YAPILIŞI

Yoğurdu ve sumağı bir kâsede karıştırın. Üzerine yudumlayarak yavaş bir şekilde su için. Bu kürden verim alacağınız saatler akşamüstü 4 -5 saatleri arasıdır.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:40
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