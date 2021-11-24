Yabancı yatırımcı akını devam ediyor
Türkiye’de ekimde kurulan şirket sayısı 9 bin 336 olarak kayıtlara geçti.
Geçen ay devreye giren bin 259 yabancı ortak sermayeli şirketin 127’si İran, 32’sı Irak ortaklıydı.
İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 107’si anonim, bin 152’si limited şirket statüsünde faaliyet yürütüyor. Bu yıl kurulan şirketlerin bin 508’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 622’si gayrimenkul acenteleri, 554’ü işletme ve diğer idari danışmanlık hizmetleri sektöründe yer aldı.