Yabancı futbolcu skandalı patladı: Futbol federasyonu istifa etti

FIFA, FAM’ı yedi yabancı futbolcunun Malezya milli takımında oynayabilmesi için vatandaşlık belgelerinde tahrifat yapmakla suçluyor.

Yerel basında günlerdir FAM yöneticilerinin FIFA’nın atayacağı bir komitenin yönetime el koymasını önlemek amacıyla istifa edeceği konuşuluyordu.

FAM istifa kararının ‘kurumun itibarı ve ülke çıkarlarını korumak’ ve ‘Malezya futbolunu etkileyebilecek’ sonuçlardan kaçınmak amacıyla alındığını belirtti.

FAM’ı, Asya Futbol Konfederasyonu’nun desteğiyle yeni bir yönetim atanana kadar genel sekreterlik liderliğindeki bir ekip yönetecek.

YABANCI OYUNCU SKANDALI

FIFA, Haziran 2025’te Malezya’nın Vietnam’ı 4-0 yendiği Asya Kupası eleme maçının ardından, yedi Malezyalı oyuncunun statüsüne ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

Bu oyuncular İspanya doğumlu Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces ve Jon Irazabal Iraurgui, Arjantin doğumlu Rodrigo Julian Holgado ve Imanol Javier Machuca, Hollanda doğumlu Hector Alejandro Hevel Serrano ve Brezilya doğumlu Joao Vitor Brandao Figueiredo’ydu.

FIFA’ya göre FAM, yedi oyuncunun büyükanne ve büyükbabasını sahte doğum belgeleriyle Penang ve Malakka gibi Malezya şehirlerinde doğmuş gibi gösterdi.

Sahteciliğe inceleme sonucu ulaşıldı.

FIFA yedi oyuncuyu para cezasına çarptırıp fuboldan 12 ay men etti.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) men kararını bu hafta kaldırdı. Kararla oyuncular, şubat sonunda çıkacak nihai karara kadar kulüplerinde oynayabilecek.

FAM’aysa 440 bin dolara ceza kesilmiş; Malezya, Singapur, Filistin ve Yeşil Burun Adaları’na karşı oynadığı üç maçta hükmen mağlup sayılmıştı.

FIFA’NIN ‘BÜYÜKBABA KURALI’ SAHTE DOĞUM BELGESİYLE DELİNDİ

FIFA’nın ‘büyükbaba kuralı’, oyuncuların, biyolojik anne-baba veya büyükanne-büyükbabasının doğduğu ülkeleri temsil etmesine olanak tanıyor. Kuralın amacı milli takımların performanslarını artırmak için sadece yabancı oyuncu devşirmelerinin önüne geçmek.

Güneydoğu Asya ülkeleri son yıllarda sportif başarı için oyuncu devşirme peşinde.

Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Ismail geçen ekimde 2018’den bu yana milli takımda oynaması için 23 yabancıya vatandaşlık verildiğini söylemişti.