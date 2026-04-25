Xiaomi 17 Fold'un özellikleri belli oldu

Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki rekabetini yeni bir katlanabilir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Sektöre yansıyan ilk bilgilere göre şirket, yatay katlanabilir formda yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Henüz resmi adı netleşmeyen modelin, Xiaomi 17 Fold adıyla ya da Mix Fold serisinin devamı olarak piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

Yeni modelin, şirket içinde “Lhasa” kod adıyla geliştirildiği ve belirli bir proje numarasıyla anıldığı iddia ediliyor. Bu da Xiaomi’nin cihazı artık daha somut bir geliştirme aşamasına taşıdığını gösteren önemli işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

EN DİKKAT ÇEKEN İDDİA İŞLEMCİ TARAFINDA

Ortaya çıkan bilgilerde en çok öne çıkan başlık, cihazın işlemci tercihi oldu. İddiaya göre Xiaomi, bu modelde kendi geliştirdiği Xring O3 yonga setine yer vermeyi planlıyor. Böyle bir tercih, şirketin yalnızca donanım tasarlayan değil, çekirdek teknoloji tarafında da daha bağımsız hareket etmek isteyen bir çizgiye yöneldiğini gösterebilir.

Bu hamle, Xiaomi’nin Apple ve Samsung gibi kendi ekosistemini daha sıkı biçimde kontrol eden markalara benzer bir strateji izlemek istediği şeklinde yorumlanıyor. Şirketin daha önce başlattığı kendi çip geliştirme sürecinin, yeni katlanabilir modelle daha görünür hale gelebileceği konuşuluyor.

TEMMUZ BAŞI İÇİN TANITIM İDDİASI

Cihazın çıkış takvimiyle ilgili de yeni bilgiler gündemde. Daha önce ertelendiği öne sürülen modelin, son iddialara göre temmuz ayı başlarında tanıtılabileceği belirtiliyor.

Bu takvim gerçekleşirse Xiaomi, yılın en dikkat çekici ürün lansmanlarından birine imza atabilir. Katlanabilir telefon pazarında rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde yapılacak böyle bir tanıtım, markanın üst segmentteki iddiasını yeniden güçlendirebilir.

AYNI DÖNEMDE XIAOMI 17 MAX DE GELEBİLİR

Sızıntılara göre şirketin hazırlığı yalnızca Fold modeliyle sınırlı değil. Xiaomi’nin aynı dönemde 17 Max adı verilen başka bir üst segment model üzerinde de çalıştığı ileri sürülüyor.

Bu cihazın büyük ekran, güçlü işlemci, yüksek RAM kapasitesi ve geniş depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Ayrıca yüksek kapasiteli batarya ve hızlı şarj desteğiyle donatılacağı, kamera tarafında da üst düzey sensörlerle destekleneceği konuşuluyor.

KATLANABİLİR PAZARDA YENİ DÖNEM ARAYIŞI

Katlanabilir telefonlar uzun süredir teknoloji dünyasının en dikkat çekici alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak bu segment henüz geniş kullanıcı kitlesi için standart akıllı telefonların yerini almış değil. Bu nedenle üreticiler, yeni modellerde yalnızca farklı tasarım değil, daha güçlü performans ve daha gelişmiş kullanıcı deneyimi sunmaya çalışıyor.

Xiaomi’nin 17 Fold modeliyle ilgili ortaya çıkan ilk bilgiler de şirketin bu yarışta daha iddialı bir pozisyon almaya hazırlandığını gösteriyor. Özellikle kendi işlemcisini kullanma ihtimali, bu modeli yalnızca yeni bir telefon değil, aynı zamanda stratejik bir teknoloji hamlesi haline getirebilir.