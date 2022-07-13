Willian Arao kimdir nereli kaç yaşında? Willian Arao mevkisi neresi?

Willian Souza Arao da Silva,12 Mart 1992 doğumludur. Campeonato Brasileiro Série A kulübü Flamengo'da defansif orta saha ve stoper olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcu. Arão, gençlik kariyerine São Paulo ve Corinthians'ta oynayarak başladı ve ilk profesyonel deneyimini burada yaşadı, ancak Arão sonraki yıllarının çoğunu farklı Brezilya kulüplerinde kiralık olarak oynayarak geçirdi.

Willian Arao hangi takımlarda oynadı?

Botafogo'nun 2015 Campeonato Brasileiro Série B'yi kazanmasıyla oldukça tutarlı bir 2015 sezonu dahil. 2016'da Arao, Flamengo'ya çok karmaşık bir transferde yer aldı ve Botafogo , rakiplerinin oyuncuya yaklaşma şeklinden şikayet etti. Durum hala Brezilya adalet mahkemesinde çözülecek.

Arao Paulo'da kurulan Willian, 2011'de Corinthians'ın orta sahasındaki yeni takviyeydi. 2011'de Copa São Paulo de Futebol Júnior'da yer alan oyuncu, iyi bir mücadele kalitesine sahip ve sol tarafını çalıştırabiliyor.

6 Ağustos 2013'te Portuguesa ile 2013 Campeonato Brasileiro Série A'nın sonuna kadar beş aylık bir kredi anlaşması imzaladı. Kulüpte Copa Sudamericana'daki ilk iki kıta maçı dahil olmak üzere toplam on beş maç oynadı.

9 Ocak 2014'te Arao, Chapecoense ile bir yıllık kredi anlaşması imzaladı. Kulüpte sadece on üç Campeonato Catarinense ve iki Campeonato Brasileiro Série A maçı oynama şansı yoktu ve 27 Haziran 2014'te sadece altı ay sonra Corinthians'a geri döndü.

2014 sezonunun ikinci yarısında Arão, Atlético Goianiense'de kiralık olarak oynadı , transfer 18 Eylül 2014'te gerçekleşti. Arão, on iki tanesi başlangıç ​​olmak üzere toplam on üç 2014 Campeonato Brasileiro Série B maçı oynadı. 10 Ocak 2015'te Willian Arão, Botafogo'ya 2015 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. Botafogo Arão'da şimdiye kadar toplam 58 resmi maç oynayarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi, 35 Série B maçında 5 gol attı ve 2015 Série B şampiyonluğu ile sonuçlandı. Diğer birçok Brezilya kulübünün dikkatini çeken takımın en önemli oyuncularından biriydi.

1 Ocak 2016'da Willian Arão, Flamengo'ya ücretsiz transfer oldu. 2016 Bola de Prata'ya seçilerek anında takım birinciliği kazandı. 28 Aralık 2016'da Arão, Flamengo ile Aralık 2019'a kadar üç yıllık bir sözleşme daha imzaladı. 2018'de Arão, Flamengo'nun ilk takımında yer kaybetti ve Brezilya basını olası bir transfer hakkında spekülasyon yaptı. Mayıs ayında Internacional , transfer gerçekleşmemesine rağmen onu kiralık olarak imzalamaya ilgi gösterdi.

24 Temmuz 2018'de Flamengo ve Olympiacos , Arão'nun 2,5 milyon € karşılığında transferini kabul etti. Birkaç gün sonra, Arao ve Olympiacos'un maaşının nasıl ödeneceği konusunda anlaşamadıkları için transfer iptal edildi. Baş antrenör Rogério Ceni ile 2020 sezonunda Arao , stoper olarak da oynamaya başladı. 19 Ocak 2017'de Arao, Kolombiya'ya karşı hazırlık maçı oynamak için ilk kez Brezilya milli takımına çağrıldı.