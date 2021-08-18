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Teknoloji WhatsApp’tan milyonları ilgilendiren karar: Kullanıma sunuldu! Bundan sonra artık...
Teknoloji

WhatsApp’tan milyonları ilgilendiren karar: Kullanıma sunuldu! Bundan sonra artık...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcı güvenliği odaklı yeni özelliğini resmen kullanıma sundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 12:53:00 -
WhatsApp’tan milyonları ilgilendiren karar: Kullanıma sunuldu! Bundan sonra artık...

WhatsApp, kullanıcı güvenliği odaklı yeni özelliğini beta güncellemesiyle kullanıma sundu.

WhatsApp’a gelmesi uzun süredir beklenen bir özellik bugün itibariyle beta programını test eden kullanıcılara sunuldu. WhatsApp beta programına kayıtlı olan Android ve iOS kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı.

WhatsApp paylaşılan linkler için daha büyük ön izleme sunmaya başladı. Bu yeni özellik hangi siteye giriş yapacağınız hakkında bir fikir oluşturuyor ve ayrıca sitenin tam adresini kontrol edebiliyorsunuz. Kullanıcı güvenliği açısından bu özellik büyük önem arz ediyordu.

Fotoğraf ve videolar için kullanılan tasarıma benzer bir şekilde gelen yeni bağlantı ön izleme formatı WhatsApp beta için hayata geçti. Bu özellikten faydalanmak için uygulamayı iOS’ta 2.21.160.17 ya da Android’de 2.21.17.15 sürümlerine güncellemeniz gerekiyor.

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