Waffle hamur tarifi, nasıl yapılır? Kolay waffle hamur tarifi

Meyve yemeyen çocuklara meyve yedirmenin de en iyi yollarından biri olan waffle’ın tarifi.

Waffle hamuru için;

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

2 su bardağı un

üzeri için;

çilek

kivi

muz

çikolata

fındık kırığı

toz fıstık

Yapılışı

Waffle hamuru yapmak için; öncelikle yumurta ve şekeri iyice köpürünceye kadar çırpalım. Süt, sıvı yağ, tuz, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip tekrar çırpalım. Waffle hamur hazır, pişirme işlemine geçebiliriz. Waffle makinesini ısıtıp 1 kepçe kadar hamuru makineye boşaltalım. (Makineniz yoksa teflon tavada pankek yapar gibi aynı hamuru pişirebilirsiniz.) Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Pişirme işlemi kullandığınız waffle makinesine göre farklılık gösterebilir. Burada makinenizin kullanım kılavuzunu dikkate almanızı öneririm. Waffle hamuru pişerken meyvelerimizi dilimleyelim. Mevsimine göre hangi meyveyi kullanacağınızı kendiniz seçebilirsiniz. Ben en çok tercih edilen çilek muz ve kivi ile hazırlayacağım. Pişen waffle hamuru üzerine önce çikolatamızı sürelim. Üzerine istediğimiz meyveleri dizelim. Ardından fındık kırıkları ve fıstıkla süsleyelim. Waffle servise hazır.Afiyet olsun.