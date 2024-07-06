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Sağlık Vücuttaki aşırı yağlanma “lipödem” habercisi olabilir
Sağlık

Vücuttaki aşırı yağlanma “lipödem” habercisi olabilir

Yeniakit Publisher
2024-07-06 14:33:00 -
Vücuttaki aşırı yağlanma "lipödem" habercisi olabilir

Türkiye Lenfödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman, vücuttaki aşırı yağlanma konusunda uyardı...

Lipödem Farkındalık Ayı dolayısıyla konuşan Borman; genellikle bacaklar, kalça ve bazen de kol gibi bölgelerde yağ hücrelerinin anormal şekilde büyümesiyle ortaya çıkan çoğunlukla simetrik ve ağrılı durumun “lipödem” olarak isimlendirildiğini söyledi. Lipödemin, özellikle kadınları etkileyen bir rahatsızlık olduğunu ve genellikle hormonal ve genetik değişikliklerle ilişkilendirildiğini dile getiren Borman, bu durumun obezite veya lenfödemle karıştırılabildiğini vurguladı.

Borman, lipödemin, her iki sağlık sorunundan farklı olmakla birlikte bu hastalıklarla birlikte de görülebildiğinin altını çizerek, “Yağ dağılımı lipödem durumunda, simetrik bölgesel yağ birikimiyle bacakları ve bazen kolları etkilerken, obezite tüm vücudu etkiler ve yağ dağılımı daha eşittir. Lipödemde ciltte bir çarpma ya da travma olmaksızın morarma sık olur” diye konuştu.

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