Volkan Demirel'den Ali Koç'a: O gittiğinde...

Fenerbahçe kariyerinin belki de en zor günlerini yaşayan Volkan Demirel'in, Başkan Ali Koç'la yapacağı konuşmanın içeriğini hazırladığı ortaya çıktı. Birkaç gün önce yazıyı bir açıklama yaparak, "Özür dilemem gerekirse dilerim" diyen Volkan'ın, bu kritik zamanda yanlış anlaşılacak herhangi bir eylem ve söylemden uzak durmaya çalıştığı ifade edildi.

Ailesiyle zaman geçiriyor

Öyle ki, çok yakın dostlarının "Dışarı çıkalım, yemek yiyelim" gibi davetlerine bile kibarca olumsuz yanıt veren deneyimli oyuncunun, zamanının büyük bölümünü evde geçiriyor. Sadece ailesine zaman ayıran ve telefonundan bile uzak durmaya çalışan Volkan, iki kızıyla bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok zaman geçirdiği öğrenildi. Antrenmanlar ve maçlar nedeniyle eşi Zeynep hanım ve kızlarından oldukça uzak kalan Volkan'ın, kadro dışı kaldığı bu dönemde kaybettiği zamanların acısını çıkardığı konuşuluyor.

Kariyerini Fenerbahçe'de tamamlamak istiyor

Peki evine kapanıp, başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmede söyleyeceklerini düşünen Volkan ne planladı, neler yapmak istiyor? Öncelikle şurası kesin; Volkan Demirel kariyerini şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'de tamamlamak istiyor. Altyapısından yetiştiği Kartalspor'da A takıma çıktıktan sonra ağustos 2002'de Fenerbahçe'ye transfer olan ve o günden bu yana başka bir forma giymeyen Volkan, "Terk eden adam" olarak anılmak istemiyor. Volkan Demirel'in bu kararının en önemli sebebi; tribünden gelen bir Fenerbahçe'li olması ve her fırsatta bunu dile getirmesi. Volkan'ın bu kararının en önemli ikinci sebebi ise A Milli Takım kariyerini noktalayan olay.

Yaşananların Ali Koç'a doğru şekilde rapor edilmediğini düşünüyor

Deneyimli oyuncunun Ali Koç'la yapacağı görüşmedeki en önemli amacı ise gerçeklerin şeffaflaştırılması. Zira, Volkan başkan Ali Koç'a her şeyin doğru aktarılmadığını düşünüyor. Şöyle ki; Volkan'ın yardımcı antrenör Erwin Koeman'la yaşadığı tatsızlık doğru. İkinci Başkan Semih Özsoy'a karşı sert bir tavır takındığını da inkar etmiyor. Ancak daha öncesinde soyunma odasında ve tesislerde yaşananların Ali Koç'a doğru şekilde rapor edilmediğini düşünüyor. Volkan bu düşüncesinde de geri adım atmıyor. Volkan Demirel'in böyle düşünmesinin sebebi ise tek bir kişi. Tahmin edileceği üzere o isim sportif direktör Damien Comolli. Zira, Comolli yönetim kurulu üyeleri ile doğrudan diyalog halinde değil. Başkan Ali Koç'un ileri düzeyde yabancı dil biliyor olması nedeniyle Comolli, olan biten her şeyi doğrudan kendisine aktarıyor. Ancak yaşananları ifade ederken Comolli'nin kendi tercihlerini de sözlü raporuna aktardığı ve Ali Koç'a doğrudan olan biteni bire bir iletmediği şüphesi var. Volkan'ın da görüşmedeki asıl gayesinin bu olduğu ve Ali Koç'a durumu bu şekilde aktarmaya çalışacağı ifade ediliyor.

"Comolli gittiğinde"

"Ben ya şimdi ya sonra Fenerbahçeli Volkan olarak futbola noktayı koyacağım. Peki ya Comolli? O eğer Fenerbahçe'ye isteyerek ya da istemeyerek zarar veriyorsa? O Fenerbahçeli Comolli olarak kalacak mı? Başka bir kulüpte çalışmayacak mı? Bu işten para kazanan bir profesyonel o. Elbette çalıştığı her kulüp gibi Fenerbahçe'nin de iyiliğini istiyordur. Ama yöntemi doğru mu? Ya da hep doğru mu yapıyor? Ben Volkan Demirel olarak özür dilemem gerekirse özür dilerim, bedel de öderim. Comolli yarın öbür gün gittiğinde yaptığı yanlışlar ortaya çıkarsa, o bedeli kim ödeyecek?"



İşte Volkan'ın, Ali Koç'a yapacağı açıklamanın genel hatları bunlar. Volkan'ın gemileri yakma taraftarı olmadığı ancak Ali Koç'a belki de hiç kimsenin dile getirmediği şeyleri söylemekte de kararlı olduğu biliniyor. Bakalım, Ali Koç-Volkan Demirel görüşmesinin ardından Fenerbahçe'de yeni bir dönem mi başlayacak, yoksa af çıkacak ve Volkan tekrar çubuklu formaya mı kavuşacak... (Fanatik)