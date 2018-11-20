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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

- Halkbank: 3 - Knack: 2

20 Kasım 2018 Salı 20:09
Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Stephan Grieder (İsviçre)

Halkbank: Faik Samed Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Quesque)

Knack: Verhanneman, Coolman, Tuerlinckx, Van Hirtum, Van De Velde, Walsh (Dejonckheere, Robbe, Holt, Kindt, Depovere)

Setler: 29-31, 25-23, 22-25, 25-15 , 15-9

Süre: 132 dakika (35, 28, 28, 23, 18) 

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Knack takımını 3-2 yendi.

İlk setin son bölüme 24-22 geride giren Halkbank, 25-24'lük üstünlüğü yakalamasına rağmen set sayısını bulamadı. Çekişmeli geçen seti 31-29 kaybeden Türk ekibi, 1-0 geriye düştü.

Halkbank, ikinci setin büyük bir bölümünde Burutay Subaşı'nın liderliğinde etkili bir oyun ortaya koydu. İkinci teknik molasını 16-12 önde geçtiği setin son bölümüne 23-18 üstün giren başkent temsilcisi, farkın getirdiği rehavetle rakibine üst üste sayılar verse de seti 25-23 kazandı: 1-1.

Belçika ekibi Knack, dengeli geçen üçüncü seti 25-22 alarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti erken koparan ve rahat bir şekilde 25-15 önde tamamlayan Halkbank, maçı tie-break setine taşıdı.

Tie-break setini 15-9, karşılaşmayı da 3-2 kazanan Halkbank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

Öte yandan, Kitap Bankosu Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yaklaşık 100 gönüllü, farkındalık oluşturmak için Halkbank-Knack maçının set aralarında kitap okudu.

Başkent temsilcisi Halkbank, gruptaki ikinci maçını 18 Aralık'ta deplasmanda Almanya'nın United Volleys takımıyla yapacak.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:09
  1. CEV Şampiyonlar Ligi
  2. Halkbank
  3. Knack Roeselare
  4. Voleybol

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