Vodafone’dan genç yeteneklere fırsat Vodafone’un, 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları başladı.

Geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam eden Vodafone’un, 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları kariyer.net, vodafone.com.tr ve LinkedIn üzerinden başladı. Mart ortasına kadar sürecek başvurular sonucunda, geçen yılın iki katı, yaklaşık 90 genç, Vodafone Türkiye’de tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak.



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