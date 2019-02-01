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Vodafone’dan genç yeteneklere fırsat

Vodafone’un, 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları başladı.

01 Şubat 2019 Cuma 12:49
Vodafone’dan genç yeteneklere fırsat

Geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam eden Vodafone’un, 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları kariyer.net, vodafone.com.tr ve LinkedIn üzerinden başladı.

Mart ortasına kadar sürecek başvurular sonucunda, geçen yılın iki katı, yaklaşık 90 genç, Vodafone Türkiye’de tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:49
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  6. LinkedIn

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