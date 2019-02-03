Vodafone’dan dijital platform Vodafone, Türkiye’de kullanıcılarına internet kullanım alışkanlıklarını öğrenebilmelerine imkân tanıyan ‘Seviyorum İnterneti’ adlı platform oluşturdu.

Vodafone, Türkiye’de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak yeni bir platform oluşturdu. ‘Seviyorum İnterneti’ adlı platformla kullanıcılara internet kullanım alışkanlıklarını öğrenebilmelerine imkân tanındığı gibi ilgi alanlarına göre dijitalleşebilmeleri için gerekli öneriler sunuluyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini kaydederek, “Bu anlayışla ‘Seviyorum İnterneti’ adını verdiğimiz platformu devreye aldık. Platform sayesinde tüketicilerin internet kullanım alışkanlıklarını anlıyor, ilgi alanlarını belirliyor ve hayatlarını kolaylaştıracak ürün ile hizmetler tavsiye ediyoruz” dedi.

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