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Vodafone’dan dijital platform

Vodafone, Türkiye’de kullanıcılarına internet kullanım alışkanlıklarını öğrenebilmelerine imkân tanıyan ‘Seviyorum İnterneti’ adlı platform oluşturdu.

03 Şubat 2019 Pazar 09:47
Vodafone’dan dijital platform

Vodafone, Türkiye’de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak yeni bir platform oluşturdu. ‘Seviyorum İnterneti’ adlı platformla kullanıcılara internet kullanım alışkanlıklarını öğrenebilmelerine imkân tanındığı gibi ilgi alanlarına göre dijitalleşebilmeleri için gerekli öneriler sunuluyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini kaydederek, “Bu anlayışla ‘Seviyorum İnterneti’ adını verdiğimiz platformu devreye aldık. Platform sayesinde tüketicilerin internet kullanım alışkanlıklarını anlıyor, ilgi alanlarını belirliyor ve hayatlarını kolaylaştıracak ürün ile hizmetler tavsiye ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 09:47
  1. Vodafone
  2. Seviyorum İnterneti
  3. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

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